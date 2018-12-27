Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году - глава РУСАДА
16:12 27.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский спорт может оказаться в изоляции в случае непредоставления Всемирному антидопинговому агентству (WADA) до 31 декабря базы данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которая хранится в московской антидопинговой лаборатории. Об этом говорится в письме генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса на имя президента России Владимира Путина, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
"Лишение статуса соответствия РУСАДА, центрального звена российской антидопинговой системы, которое за короткий период времени не только в полном объеме восстановило свою функциональность, но и стало одним из лучших в мире, что подтвердил успешно пройденный несколько недель назад аудит WADA, приведет к спортивной самоизоляции России", - заявил Ганус.
"Мы находимся у края пропасти, и я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов", - отмечается в письме Гануса на имя президента страны.
Новости
- 16:32 27.12.2018
- Нелегальная торговля алкоголем в интернете выросла за год почти на четверть
- 16:00 27.12.2018
- Фарватерные опоры Крымского моста защитили от столкновений с судами
- 15:40 27.12.2018
- Путин рад, что оппозиционные кандидаты добиваются успехов на губернаторских выборах
- 15:12 27.12.2018
- Половина долгов по зарплате приходится на 7 регионов - Генпрокуратура РФ
- 15:00 27.12.2018
- На Украине запретили импорт крахмала и глюкозы из РФ
- 14:32 27.12.2018
- Противники "Платона" пожаловались в ЕСПЧ на преследования по политическим мотивам
- 14:12 27.12.2018
- Лолита Милявская сообщила, что Крым для нее останется украинским
- 14:00 27.12.2018
- ЦБ РФ аннулировал лицензии нескольких крупнейших форекс-дилеров
- 13:32 27.12.2018
- Фондовые индексы США восстановились после обвала
- 13:20 27.12.2018
- В Екатеринбурге планируют установить памятник пельменю
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать