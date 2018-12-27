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Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году - глава РУСАДА

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16:12 27.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский спорт может оказаться в изоляции в случае непредоставления Всемирному антидопинговому агентству (WADA) до 31 декабря базы данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которая хранится в московской антидопинговой лаборатории. Об этом говорится в письме генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса на имя президента России Владимира Путина, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

"Лишение статуса соответствия РУСАДА, центрального звена российской антидопинговой системы, которое за короткий период времени не только в полном объеме восстановило свою функциональность, но и стало одним из лучших в мире, что подтвердил успешно пройденный несколько недель назад аудит WADA, приведет к спортивной самоизоляции России", - заявил Ганус.

"Мы находимся у края пропасти, и я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов", - отмечается в письме Гануса на имя президента страны.

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