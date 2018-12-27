Нелегальная торговля алкоголем в интернете выросла за год почти на четверть
16:32 27.12.2018 Источник: РБК
Объем рынка онлайн-торговли алкоголем, которая официально запрещена в России с 2007 года, вырос за 2018 год на 23%, или почти на 400 млн руб., до 2,1 млрд руб., следует из исследования специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB.
Согласно анализу запросов на покупку алкоголя в поисковиках, спрос на покупку алкоголя в интернете за год вырос более чем на 35%, а на покупку с доставкой — на 30%.
В 2018 году алкоголем через интернет торговало 4 тыс. сайтов (и еще около 3 тыс. связанных с ними web-ресурсов), против 3 тыс. в 2017-м. При этом, как отмечают в Group-IB, ужесточение контроля регуляторных органов по блокировке сайтов приводит к созданию «зеркал» сайтов, на которые при блокировке основного ресурса быстро переводится магазин. РБК
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