Нелегальная торговля алкоголем в интернете выросла за год почти на четверть

16:32 Источник: РБК

Объем рынка онлайн-торговли алкоголем, которая официально запрещена в России с 2007 года, вырос за 2018 год на 23%, или почти на 400 млн руб., до 2,1 млрд руб., следует из исследования специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB.

Согласно анализу запросов на покупку алкоголя в поисковиках, спрос на покупку алкоголя в интернете за год вырос более чем на 35%, а на покупку с доставкой — на 30%.

В 2018 году алкоголем через интернет торговало 4 тыс. сайтов (и еще около 3 тыс. связанных с ними web-ресурсов), против 3 тыс. в 2017-м. При этом, как отмечают в Group-IB, ужесточение контроля регуляторных органов по блокировке сайтов приводит к созданию «зеркал» сайтов, на которые при блокировке основного ресурса быстро переводится магазин. РБК