Бут заявил, что американские адвокаты предлагали ему дать показания против властей РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предоставленные судом американские адвокаты предлагали дать показания против российских властей, обещая взамен защиту и гринкарту. Об этом заявил в четверг находящийся в американской тюрьме Виктор Бут во время публичного телефонного разговора.

"Спецслужбы здесь сами не принуждали [дать показания], но через предоставленных судом адвокатов во время подготовки к суду такие предложения были неоднократно, - сказал он. - Они очень любили про это говорить с семьей, с супругой, предлагая разные варианты, в том числе защиты здесь, предоставления "зеленой карты".

"Разговор шел о том, что я должен рассказать американским властям о коррупции Кремля, - продолжил Бут. - Я говорю: а какое отношение я вообще к этому имею и как я могу говорить о том, чего нет?"