В армию ФРГ будут привлекать граждан из других стран ЕС
17:40 27.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Германии решили привлекать в бундесвер граждан из других стран ЕС. Генеральный инспектор ведомства Эберхард Цорн отметил, что иностранцы нужны для выполнения отдельных задач.
Согласно информации Deutsche Welle, ФРГ обсуждала с другими государствами Евросоюза эти планы, от большинства последовала сдержанная реакция.
В материале говорится, что в Германии проживают 530 тысяч граждан стран ЕС в возрасте от 18 до 30 лет, часть из них может быть заинтересована в службе в армии. Прежде всего, Минобороны интересуют IT-специалисты и врачи. Говорит Москва
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