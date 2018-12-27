В армию ФРГ будут привлекать граждан из других стран ЕС

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Германии решили привлекать в бундесвер граждан из других стран ЕС. Генеральный инспектор ведомства Эберхард Цорн отметил, что иностранцы нужны для выполнения отдельных задач.

Согласно информации Deutsche Welle, ФРГ обсуждала с другими государствами Евросоюза эти планы, от большинства последовала сдержанная реакция.

В материале говорится, что в Германии проживают 530 тысяч граждан стран ЕС в возрасте от 18 до 30 лет, часть из них может быть заинтересована в службе в армии. Прежде всего, Минобороны интересуют IT-специалисты и врачи. Говорит Москва