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Украина заявила о разоблачении российской агентурной сети

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18:03 27.12.2018 Источник: Lenta.ru

Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила в Николаевской области агентурную сеть российской военной разведки. Об этом сообщает в четверг, 27 декабря, «Украинская правда».

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