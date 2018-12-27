В СИЗО "Бутырка" состоится футбольный матч с участием Павла Мамаева

18:13 Источник: Эхо Москвы

В СИЗО "Бутырка" пройдет футбольный матч с участием. Об этом «Эху» рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний, добавив, чтопока не собирается принимать участие в матче. Максименко добавил, что в матче примут участие, как обвиняемые, так и сотрудники колонии.