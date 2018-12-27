В СИЗО "Бутырка" состоится футбольный матч с участием Павла Мамаева
18:13 27.12.2018 Источник: Эхо Москвы
В СИЗО "Бутырка" пройдет футбольный матч с участием Павла Мамаева. Об этом «Эху» рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, добавив, что Кокорин пока не собирается принимать участие в матче. Максименко добавил, что в матче примут участие, как обвиняемые, так и сотрудники колонии.
Новости
- 19:45 27.12.2018
- Песков "сбежал, не отпрашиваясь" с приема у президента РФ...
- 18:52 27.12.2018
- ВЦИОМ: армия, РПЦ и силовики пользуются наибольшей поддержкой россиян - опрос
- 18:36 27.12.2018
- Бундестаг: Турция уже вторглась в Сирию
- 18:23 27.12.2018
- США провели разведывательный полет вблизи Крыма и Калининграда
- 18:03 27.12.2018
- Украина заявила о разоблачении российской агентурной сети
- 17:40 27.12.2018
- В армию ФРГ будут привлекать граждан из других стран ЕС
- 17:12 27.12.2018
- Бут заявил, что американские адвокаты предлагали ему дать показания против властей РФ
- 17:00 27.12.2018
- Турция будет взимать налог на безопасность для туристов
- 16:32 27.12.2018
- Нелегальная торговля алкоголем в интернете выросла за год почти на четверть
- 16:12 27.12.2018
- Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году - глава РУСАДА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать