США провели разведывательный полет вблизи Крыма и Калининграда

18:23 Источник: Lenta.ru

Стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V провел разведывательный полет вблизи Крыма. Об этом сообщается на странице planeradar в Twitter

Как отмечается, воздушное судно с бортовым номером 64-14841 и позывным HARK51 вылетело с авиабазы Суда-бей на острове Крит. Затем разведчик добрался до акватории Черного моря, где два раза пролетел вдоль всего побережья Крымского полуострова, после чего вернулся на аэродром базирования.