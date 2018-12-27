США провели разведывательный полет вблизи Крыма и Калининграда
18:23 27.12.2018 Источник: Lenta.ru
Стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V провел разведывательный полет вблизи Крыма. Об этом сообщается на странице planeradar в Twitter. Как отмечается, воздушное судно с бортовым номером 64-14841 и позывным HARK51 вылетело с авиабазы Суда-бей на острове Крит. Затем разведчик добрался до акватории Черного моря, где два раза пролетел вдоль всего побережья Крымского полуострова, после чего вернулся на аэродром базирования. Позднее аналогичный борт провел разведывательный полет у границ Калининградской области и Белоруссии.
Новости
- 19:45 27.12.2018
- Песков "сбежал, не отпрашиваясь" с приема у президента РФ...
- 18:52 27.12.2018
- ВЦИОМ: армия, РПЦ и силовики пользуются наибольшей поддержкой россиян - опрос
- 18:36 27.12.2018
- Бундестаг: Турция уже вторглась в Сирию
- 18:13 27.12.2018
- В СИЗО "Бутырка" состоится футбольный матч с участием Павла Мамаева
- 18:03 27.12.2018
- Украина заявила о разоблачении российской агентурной сети
- 17:40 27.12.2018
- В армию ФРГ будут привлекать граждан из других стран ЕС
- 17:12 27.12.2018
- Бут заявил, что американские адвокаты предлагали ему дать показания против властей РФ
- 17:00 27.12.2018
- Турция будет взимать налог на безопасность для туристов
- 16:32 27.12.2018
- Нелегальная торговля алкоголем в интернете выросла за год почти на четверть
- 16:12 27.12.2018
- Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году - глава РУСАДА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать