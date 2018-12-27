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США провели разведывательный полет вблизи Крыма и Калининграда

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18:23 27.12.2018 Источник: Lenta.ru

Стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V провел разведывательный полет вблизи Крыма. Об этом сообщается на странице planeradar в Twitter.

Как отмечается, воздушное судно с бортовым номером 64-14841 и позывным HARK51 вылетело с авиабазы Суда-бей на острове Крит. Затем разведчик добрался до акватории Черного моря, где два раза пролетел вдоль всего побережья Крымского полуострова, после чего вернулся на аэродром базирования.

Позднее аналогичный борт провел разведывательный полет у границ Калининградской области и Белоруссии.

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