Бундестаг: Турция уже вторглась в Сирию

18:36 Источник: NEWSru.co.il

Исследовательский центр германского парламента по заказу ультралевой партии Linke подготовил отчет, посвященный турецкому военному присутствию в Сирии. Авторы документа квалифицируют действия Турции как вторжение.

В 2016 году Турция выбила боевиков "Исламского государства" из расположенных на северо-западе Сирии районов Джарабулус, Азаз и Аль-Баб. В 2018 году под ее контроль перешел контролировавшийся курдами Африн. Турецкая армия находится и в Манбидже.

"Исследовав турецкое военное присутствие в Арфине, Азазе, Джарабулусе и Аль-Бабе, мы пришли к выводу, что оно отвечает всем критериям вторжения, предусмотренным международным правом", - заявляют авторы отчета.