ВЦИОМ: армия, РПЦ и силовики пользуются наибольшей поддержкой россиян - опрос

18:52 Источник: NEWSru.com

Во главе рейтинга институтов общества и власти, одобряемых россиянами, как и в прошедшие несколько лет - армия, Русская православная церковь (РПЦ) и правоохранительные органы, пришли к выводу социологи ВЦИОМ на основе декабрьского опроса. При этом на лидерство РПЦ не повлиял ее конфликт с Константинополем.

Поддержку и одобрение армии высказывают 86% россиян, РПЦ - 68,8%, правоохранительным органам - 57%. Что касается государственных институтов, 37,1% респондентов одобряет Совет Федерации (отрицательно к нему относятся 31,1%), Госдуму поддерживают только 31,4% опрошенных социологами (49,1% ее не одобряет).

После армии, церкви и силовиков по уровню одобрения идут СМИ (54,4%), Общественная палата (42,6%), судебная система (37,6%), политические партии (33,3%), профсоюзы (32,4%) и оппозиция (31,2%).