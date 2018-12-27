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ВЦИОМ: армия, РПЦ и силовики пользуются наибольшей поддержкой россиян - опрос

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18:52 27.12.2018 Источник: NEWSru.com

Во главе рейтинга институтов общества и власти, одобряемых россиянами, как и в прошедшие несколько лет - армия, Русская православная церковь (РПЦ) и правоохранительные органы, пришли к выводу социологи ВЦИОМ на основе декабрьского опроса. При этом на лидерство РПЦ не повлиял ее конфликт с Константинополем.

Поддержку и одобрение армии высказывают 86% россиян, РПЦ - 68,8%, правоохранительным органам - 57%. Что касается государственных институтов, 37,1% респондентов одобряет Совет Федерации (отрицательно к нему относятся 31,1%), Госдуму поддерживают только 31,4% опрошенных социологами (49,1% ее не одобряет).

После армии, церкви и силовиков по уровню одобрения идут СМИ (54,4%), Общественная палата (42,6%), судебная система (37,6%), политические партии (33,3%), профсоюзы (32,4%) и оппозиция (31,2%).

По уровню неодобрения на первом месте оппозиция (41,3%), за ней следуют судебная система (37,6%), политические партии (37,4%), профсоюзы (35,8%) и СМИ (34,1%).  Newsru.com

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