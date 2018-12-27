Песков "сбежал, не отпрашиваясь" с приема у президента РФ...

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков покинул президентский прием в Большом театре, чтобы поддержать свою супругу Татьяну Навку на премьере нового мюзикла "Аленький цветочек", где она исполняет главную роль. В этом пресс-секретарь президента РФ в четверг сам признался журналистам.

"Сбежал, не отпрашиваясь. По правде сказать, там активная часть (рабочего графика президента) завершилась, будет новогодний прием в Большом театре, там будут давать "Щелкунчика", но, естественно, я в этот день не мог быть на "Щелкунчике", надо было быть здесь", - сказал Песков.

Он добавил, что ждет незабываемое шоу. "Сейчас посмотрим. Судя по тому, сколько я не видел свою жену (из- за репетиций при подготовке шоу), это должно быть что-то фееричное", - пошутил пресс-секретарь президента.