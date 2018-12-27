0
0
168
Новости

Песков "сбежал, не отпрашиваясь" с приема у президента РФ...

Добавить в избранное

19:45 27.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков покинул президентский прием в Большом театре, чтобы поддержать свою супругу Татьяну Навку на премьере нового мюзикла "Аленький цветочек", где она исполняет главную роль. В этом пресс-секретарь президента РФ в четверг сам признался журналистам.

"Сбежал, не отпрашиваясь. По правде сказать, там активная часть (рабочего графика президента) завершилась, будет новогодний прием в Большом театре, там будут давать "Щелкунчика", но, естественно, я в этот день не мог быть на "Щелкунчике", надо было быть здесь", - сказал Песков.

Он добавил, что ждет незабываемое шоу. "Сейчас посмотрим. Судя по тому, сколько я не видел свою жену (из- за репетиций при подготовке шоу), это должно быть что-то фееричное", - пошутил пресс-секретарь президента.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:15 27.12.2018
Пять монахов пострадали при ограблении церкви в Вене
0
11
20:46 27.12.2018
Блумберг готов существенно потратится на свою избирательную кампанию - СМИ
0
79
18:52 27.12.2018
ВЦИОМ: армия, РПЦ и силовики пользуются наибольшей поддержкой россиян - опрос
0
209
18:36 27.12.2018
Бундестаг: Турция уже вторглась в Сирию
0
278
18:23 27.12.2018
США провели разведывательный полет вблизи Крыма и Калининграда
0
282
18:13 27.12.2018
В СИЗО "Бутырка" состоится футбольный матч с участием Павла Мамаева
0
224
18:03 27.12.2018
Украина заявила о разоблачении российской агентурной сети
0
305
17:40 27.12.2018
В армию ФРГ будут привлекать граждан из других стран ЕС
0
233
17:12 27.12.2018
Бут заявил, что американские адвокаты предлагали ему дать показания против властей РФ
0
243
17:00 27.12.2018
Турция будет взимать налог на безопасность для туристов
0
251

Возврат к списку