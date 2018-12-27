Блумберг готов существенно потратится на свою избирательную кампанию - СМИ
20:46 27.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг будет готов израсходовать на свою президентскую кампанию более 100 млн долларов из собственных средств, если в итоге примет решение баллотироваться на пост главы государства в 2020 году. Об этом сообщил в четверг телеканал Си-эн-би-си.
Ранее Блумберг в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс (АП) сообщал, что в феврале окончательно определится с возможностью своего участия в следующей президентской гонке.
Как передает Си-эн-би-си со ссылкой на политического советника Блумберга Говарда Вулфсона, экс-мэр будет готов потратить сумму, значительно превышающую означенные 100 млн долларов. Как напомнил Вулфсон, миллиардер потратил около 100 млн долларов из собственных средств во время участия в выборах мэра в 2009 году.
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