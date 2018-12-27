Пять монахов пострадали при ограблении церкви в Вене

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять монахов получили ранения при нападении неизвестных на церковь на окраине Вены. Об этом сообщили в четверг в полиции австрийской столицы. По данным правоохранительных органов, двое нападавших требовали у монахов ценные вещи и наличные деньги.

Как ранее сообщила полиция, неизвестные напали в четверг вечером на церковь в 21-м районе австрийской столицы. В настоящее время в городе объявлен план "Перехват". На месте происшествия в районе Флоридсдорф работает следственно-оперативная группа и подразделение специального назначения полиции Вены. Близлежащие улицы перекрыты, полиция ведет розыск двоих преступников.