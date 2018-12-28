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Путин подписал закон о частичной декриминализации 282 статьи УК

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09:00 28.12.2018 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282 статьи. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Речь идет о смягчении ответственности по делам за так называемые лайки и репосты в интернете. Согласно закону, нельзя возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые совершивших это правонарушение, при условии, что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.  Эхо Москвы

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