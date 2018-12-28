ФСБ завершила строительство стены на границе с Украиной в Крыму
09:05 28.12.2018
Поганичники ФСБ ввели в эксплуатацию так называемый «рубеж инженерно-технических сооружений» и завершили настройку системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка в Крыму на границе с Украиной. Стена имеет протяженность более 60 км и состоит из нескольких типов заграждений, включая видеонаблюдение и тепловизоры, сообщили Крыминформу в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Крыму.
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