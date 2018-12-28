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В США оценили испытания "Авангарда"

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09:20 28.12.2018 Источник: Российская газета

Эксперты журнала The National Interest оценили испытания российской ракеты "Авангард". По мнению журналистов, благодаря новой ракете Россия может обогнать США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений.

Глава Стратегического командования Соединенных Штатов Джон Хайтен "мрачно оценил" способность своей страны перехватить такое оружие и отметил, что у Пентагона нет шансов против данного вооружения. Издание подчеркивает, что даже 50-процентная вероятность перехвата представляет недопустимую угрозу, так как оружие способно нести ядерный заряд.  "РГ"

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