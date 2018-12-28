В США оценили испытания "Авангарда"

09:20 Источник: Российская газета

Эксперты журнала The National Interest оценили испытания российской ракеты "Авангард". По мнению журналистов, благодаря новой ракете Россия может обогнать США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений.

Глава Стратегического командования Соединенных Штатов Джон Хайтен "мрачно оценил" способность своей страны перехватить такое оружие и отметил, что у Пентагона нет шансов против данного вооружения. Издание подчеркивает, что даже 50-процентная вероятность перехвата представляет недопустимую угрозу, так как оружие способно нести ядерный заряд. "РГ"