РФ и Армения не договорились о цене на газ - СМИ

09:32 Источник: Эхо Москвы

Россия и Армения не смогли договориться о цене на газ. Это признал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. По его словам, обсуждение вопроса продолжится в рабочем порядке.

Ранее в местных СМИ появились сведения, что российское правительство намерено повысить цену на газ для Армении с 2019 года – со 150-ти долларов за тысячу кубометров до 215-ти долларов. Впрочем, официально эта информация не была подтверждена. Эхо Москвы