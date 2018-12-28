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Новости

РФ и Армения не договорились о цене на газ - СМИ

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09:32 28.12.2018 Источник: Эхо Москвы

Россия и Армения не смогли договориться о цене на газ. Это признал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. По его словам, обсуждение вопроса продолжится в рабочем порядке. 

Ранее в местных СМИ появились сведения, что российское правительство намерено повысить цену на газ для Армении с 2019 года – со 150-ти долларов за тысячу кубометров до 215-ти долларов. Впрочем, официально эта информация не была подтверждена. Эхо Москвы

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