РФ и Армения не договорились о цене на газ - СМИ
09:32 28.12.2018 Источник: Эхо Москвы
Россия и Армения не смогли договориться о цене на газ. Это признал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. По его словам, обсуждение вопроса продолжится в рабочем порядке.
Ранее в местных СМИ появились сведения, что российское правительство намерено повысить цену на газ для Армении с 2019 года – со 150-ти долларов за тысячу кубометров до 215-ти долларов. Впрочем, официально эта информация не была подтверждена. Эхо Москвы
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