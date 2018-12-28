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Путин подписал закон об отмене национального роуминга

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10:00 28.12.2018 Источник: Коммерсант.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в стране, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. С 1 июня 2019 года операторы не могут взимать дополнительную плату за предоставление услуг связи абоненту за пределами его «родного» региона. Инициатива была одобрена Госдумой в третьем чтении 19 декабря.  Коммерсантъ

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