Путин подписал закон об отмене национального роуминга

10:00 Источник: Коммерсант.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в стране, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. С 1 июня 2019 года операторы не могут взимать дополнительную плату за предоставление услуг связи абоненту за пределами его «родного» региона. Инициатива была одобрена Госдумой в третьем чтении 19 декабря. Коммерсантъ