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Автобус въехал в остановку в Нижнем Новгороде, погибла женщина

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10:07 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский автобус въехал в остановку в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В результате наезда автобуса на остановку пострадали двое детей и погибла женщина", - сказал собеседник агентства. Все они были на остановке.

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