Автобус въехал в остановку в Нижнем Новгороде, погибла женщина

10:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский автобус въехал в остановку в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В результате наезда автобуса на остановку пострадали двое детей и погибла женщина", - сказал собеседник агентства. Все они были на остановке.