0
0
95
Новости

Из норвежского музея пропали картины Мунка

Добавить в избранное

10:20 28.12.2018 Источник: Газета.Ru

Из музея Стенерсена в Осло пропали шесть работ норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка, пишет газета Dagbladet.

По данным издания, предполагалось, что эти шесть работ Мунка находились в хранилище музея, однако попытки их найти не увенчались успехом.

«В общей сложности как минимум 47 произведений искусства из собрания Стенерсена исчезли», — подчеркнули журналисты газеты, отметив, что о пропаже 26 работ Мунка было известно и ранее.

В издании напомнили, что с 1952 года часть работ, которые составили коллекцию музея, долгое время находились без охраны в общежитии и кафе студенческого городка Согн — до 1994 года у музея не было своего здания.

«Сегодня мы можем утверждать, что как минимум 47 работ пропали, 34 из них — работы Мунка», — заключили авторы статьи.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:00 28.12.2018
Родственники глав регионов не смогут руководить контрольно-счетными органами
0
0
10:32 28.12.2018
Эр-Рияд сменил главу МИД под влиянием России - WE
0
75
10:07 28.12.2018
Автобус въехал в остановку в Нижнем Новгороде, погибла женщина
0
109
10:00 28.12.2018
Путин подписал закон об отмене национального роуминга
0
115
09:32 28.12.2018
РФ и Армения не договорились о цене на газ - СМИ
0
170
09:20 28.12.2018
В США оценили испытания "Авангарда"
0
220
09:05 28.12.2018
ФСБ завершила строительство стены на границе с Украиной в Крыму
0
328
09:00 28.12.2018
Путин подписал закон о частичной декриминализации 282 статьи УК
0
187
21:15 27.12.2018
Пять монахов пострадали при ограблении церкви в Вене
0
660
20:46 27.12.2018
Блумберг готов существенно потратится на свою избирательную кампанию - СМИ
0
660

Возврат к списку