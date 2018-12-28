Из норвежского музея пропали картины Мунка
10:20 28.12.2018 Источник: Газета.Ru
Из музея Стенерсена в Осло пропали шесть работ норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка, пишет газета Dagbladet.
По данным издания, предполагалось, что эти шесть работ Мунка находились в хранилище музея, однако попытки их найти не увенчались успехом.
«В общей сложности как минимум 47 произведений искусства из собрания Стенерсена исчезли», — подчеркнули журналисты газеты, отметив, что о пропаже 26 работ Мунка было известно и ранее.
В издании напомнили, что с 1952 года часть работ, которые составили коллекцию музея, долгое время находились без охраны в общежитии и кафе студенческого городка Согн — до 1994 года у музея не было своего здания.
«Сегодня мы можем утверждать, что как минимум 47 работ пропали, 34 из них — работы Мунка», — заключили авторы статьи. Газета.Ru
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