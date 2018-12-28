Эр-Рияд сменил главу МИД под влиянием России - WE
10:32 28.12.2018 Источник: REGNUM
Решение короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда отправить главу МИД королевства Аделя аль-Джубейра в отставку было мотивировано рядом причин, в том числе влиянием России, пишет Том Роган в статье для американского издания Washington Examiner.
По мнению автора, весной нынешнего года призывавшего украинских военных нанести удар по Крымскому мосту, президент России Владимир Путин активным образом стремится к тому, чтобы Москва заменила Вашингтон в качестве ближайшего союзника Саудовской Аравии.
«Русские хотят, чтобы саудиты инвестировали в свою экономику в обмен на то, что Москва будет закрывать глаза на деятельность Эр-Рияда», — отметил он, подчеркнув, что Кремль в этой области добился определенных успехов.
Тем не менее благодаря эффективной политике администрации президента США Дональда Трампа наследный принц Мохаммед бин Салман по-прежнему является близким союзником США. Но Москва все равно пытается представить себя в качестве более естественного и надежного партнера Эр-Рияда, чем Вашингтон.
Среди других причин, подтолкнувших официальный Эр-Рияд к такому решению, автор указывает его недовольство давлением со стороны Вашингтона по делу об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, а также стремлением иметь в качестве главы МИД человека, четко выполняющего поставленные перед ним задачи.
Напомним, ранее, 27 декабря, король Саудовской Аравии осуществил перестановки в правительстве страны. В отставку были отправлены, в частности, главы МИД и национальной гвардии. Новым главой внешнеполитического ведомства стал Ибрагим аль-Ассаф. ИА REGNUM
Новости
- 11:00 28.12.2018
- Родственники глав регионов не смогут руководить контрольно-счетными органами
- 10:20 28.12.2018
- Из норвежского музея пропали картины Мунка
- 10:07 28.12.2018
- Автобус въехал в остановку в Нижнем Новгороде, погибла женщина
- 10:00 28.12.2018
- Путин подписал закон об отмене национального роуминга
- 09:32 28.12.2018
- РФ и Армения не договорились о цене на газ - СМИ
- 09:20 28.12.2018
- В США оценили испытания "Авангарда"
- 09:05 28.12.2018
- ФСБ завершила строительство стены на границе с Украиной в Крыму
- 09:00 28.12.2018
- Путин подписал закон о частичной декриминализации 282 статьи УК
- 21:15 27.12.2018
- Пять монахов пострадали при ограблении церкви в Вене
- 20:46 27.12.2018
- Блумберг готов существенно потратится на свою избирательную кампанию - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать