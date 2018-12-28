Родственники глав регионов не смогут руководить контрольно-счетными органами
11:00 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете занимать руководящие посты в контрольно-счетных органах для граждан РФ в том случае, если они состоят в близком родстве с главой заксобрания региона, руководителем субъекта РФ, местных органов исполнительной власти. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отмечается в заключении профильного комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, согласно действующему законодательству, граждане, замещающие государственные или муниципальные должности в региональных счетных палатах, уже сегодня не могут состоять в родстве с должностными лицами региона. "Вместе с тем должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетных органов субъектов и муниципальных образований не всегда могут являться государственными или муниципальными должностями", - указывают в комитете.
В связи с этим законом устанавливается, что лица, "замещающие должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного органа субъекта РФ или муниципального образования", не могут быть родственниками руководства региона. Помимо спикера местного заксобрания и главы субъекта РФ, в этот перечень также вошли руководители судебных и правоохранительных органов.
Под близкими родственниками подразумеваются родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей.
Новости
- 12:32 28.12.2018
- Путин подписал закон, предусматривающий наказание за вовлечение детей в несанкционированные акции
- 12:20 28.12.2018
- В США произошло масштабное отключение интернета
- 12:05 28.12.2018
- В Финляндии по запросу США задержали россиянку
- 12:00 28.12.2018
- Сирийские курды обратились к Дамаску за помощью для защиты от Турции
- 11:32 28.12.2018
- Подавляющее большинство россиян выступает против передачи островов Японии - опрос
- 11:20 28.12.2018
- СБУ засекретила данные о проверке украинских госслужащих на наличие родственников-россиян
- 11:05 28.12.2018
- Полярники на антарктической станции "Восток" будут "стыковать" космические корабли
- 10:32 28.12.2018
- Эр-Рияд сменил главу МИД под влиянием России - WE
- 10:20 28.12.2018
- Из норвежского музея пропали картины Мунка
- 10:07 28.12.2018
- Автобус въехал в остановку в Нижнем Новгороде, погибла женщина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать