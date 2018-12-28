Родственники глав регионов не смогут руководить контрольно-счетными органами

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете занимать руководящие посты в контрольно-счетных органах для граждан РФ в том случае, если они состоят в близком родстве с главой заксобрания региона, руководителем субъекта РФ, местных органов исполнительной власти. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в заключении профильного комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, согласно действующему законодательству, граждане, замещающие государственные или муниципальные должности в региональных счетных палатах, уже сегодня не могут состоять в родстве с должностными лицами региона. "Вместе с тем должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетных органов субъектов и муниципальных образований не всегда могут являться государственными или муниципальными должностями", - указывают в комитете.

В связи с этим законом устанавливается, что лица, "замещающие должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного органа субъекта РФ или муниципального образования", не могут быть родственниками руководства региона. Помимо спикера местного заксобрания и главы субъекта РФ, в этот перечень также вошли руководители судебных и правоохранительных органов.

Под близкими родственниками подразумеваются родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей.