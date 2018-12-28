Полярники на антарктической станции "Восток" будут "стыковать" космические корабли
11:05 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты антарктической станции "Восток" в рамках исследований для будущих лунных миссий будут проводить эксперимент по стыковке космических кораблей. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, доктор медицинских наук Евгений Ильин.
По его словам, в течение зимовки, которая составит 12 месяцев, члены экипажа 64-й антарктической экспедиции будут проводить точно такой же эксперимент по надежности профессиональной деятельности, что и космонавты на орбите.
"И на борту МКС, и на "Востоке" есть имитатор стыковки и расстыковки космических кораблей с орбитальной станцией. Периодически на протяжении зимовки полярники будут на нем тренироваться", - сказал он.
При этом младший научный сотрудник ИМБП РАН Николай Осецкий, который находится на станции, будет оценивать, страдает ли операторская деятельность, увеличивается ли количество ошибок, меняется ли время реакции. У полярников также при выполнении работ на тренажере будет сниматься электрокардиограмма, кровяное давление, оцениваться степень нервно-эмоционального напряжения.
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