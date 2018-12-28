СБУ засекретила данные о проверке украинских госслужащих на наличие родственников-россиян
11:20 28.12.2018 Источник: Газета.Ru
Служба безопасности Украины (СБУ) засекретила данные о проверке государственных служащих на наличие у них родственников в России, передает агентство «Украинские новости».
16 декабря президент Петр Порошенко поручил СБУ проверить всех госслужащих на наличие родственников с гражданством России, обратив особое внимание на родственные связи правоохрантиелей и следователей.
«Детальные сведения об отмеченном комплексе мероприятий являются информацией с ограниченным доступом, которая не подлежит разглашению, и согласно пункту 2 части 1 статьи 22 закона «О доступе к публичной информации» не предоставляется на запросы, как и копии документов, где она отражена», — говорится в ответе СБУ.
Ранее СМИ нашли родственников Порошенко и Климкина в России. Газета.Ru
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