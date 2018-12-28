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Подавляющее большинство россиян выступает против передачи островов Японии - опрос

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11:32 28.12.2018 Источник: REGNUM

Около половины жителей России (49%) считают Японию дружественной страной (в Дальневосточном ФО такого мнения придерживаются 65% респондентов), 27% — недружественной. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Отношения России с Японией преимущественно оцениваются как хорошие. Так считают 59% граждан и 68% жителей ДФО, только 10% называют их плохими. По мнению 83% опрошенных, хорошие отношения важны для обеих стран.

О споре между Россией и Японией о принадлежности четырех островов Курильской гряды знают 75% респондентов.

77% граждан РФ считают, что все четыре острова должны принадлежать России (в ДФО — 84%). За передачу высказались лишь 9%, 20% — за совместное управление островами.

Верят, что спор двух стран разрешится уже в 2019 году, 31% опрошенных, не верят — 39%, затруднились ответить — 31%.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 25 ноября 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.  ИА REGNUM

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