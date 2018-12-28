Сирийские курды обратились к Дамаску за помощью для защиты от Турции
12:00 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отряды "Сил народной самообороны" (СНС, вооруженное крыло партии "Демократический союз") предложили Дамаску установить контроль над занимаемыми СНС территориями. Соответствующее заявление курды опубликовали в пятницу.
"Мы приглашаем правительственные войска <...> установить контроль над территориями, которые покидают наши силы, в частности над Манбиджем, и защитить эти районы от турецкого вторжения", - говорится в заявлении.
Данную инициативу курды выдвинули на фоне готовящейся Турцией операции на восточном берегу Евфрата.
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