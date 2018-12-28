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Новости

В Финляндии по запросу США задержали россиянку

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12:05 28.12.2018 Источник: Коммерсант.ru

Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии. Американские власти обвиняют россиянку в том, что в период проживания в США в 2013–2016 годы она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Задержанная свою вину отрицает.  Коммерсантъ

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