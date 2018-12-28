В США произошло масштабное отключение интернета
12:20 28.12.2018 Источник: Известия
Масштабные неполадки с доступом в Сеть возникли у клиентов телекоммуникационной американской компании CenturyLink. Кроме сбоев в работе Сети произошло и массовое отключение телефонной связи.
Проблемы начались утром в четверг, отключения коснулись в основном жителей западных штатов. Компания сообщила о сбое в Twitter и заявила, что технические службы работают над их устранением, пишет AP. В центральном офисе CenturyLink, расположенном в Луизиане, причину отключений не назвали.
Джессика Розенворсель, член Федеральной комиссии по связи, назвала инцидент «общенациональным сбоем» и заявила о намерении провести расследование.
Из-за ЧП связи лишились банки, суды, больницы, экстренная служба 911 в штате Вашингтон. Перебои в работе сети 911 отметили в части штатов Миссури, Айдахо и Аризоны.
В Айдахо проблемы с интернетом вызвали временное отключение телефонных услуг в департаменте исправительных учреждений штата, в Айдахо и Монтане не работали банкоматы. В целом отключение коснулось 37 штатов. Известия
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