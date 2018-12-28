Путин подписал закон, предусматривающий наказание за вовлечение детей в несанкционированные акции

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Путин подписал закон о наказании за вовлечение детей в несанкционированные акции. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях вводят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток.

Для должностных лиц максимальный штраф составит 100 тысяч рублей, для юридических — 500 тысяч рублей. За повторное правонарушение подобного рода штраф вырастает в несколько раз.

Документ направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в незаконных акциях, митингах, шествиях и пикетах. Говорит Москва