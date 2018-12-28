Путин и Лукашенко продолжат обсуждение спорных вопросов - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 29 декабря в Москве продолжат обсуждение спорных вопросов в отношениях двух стран. Об этом заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завтра по договоренности двух президентов в Москву приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко, завтра же состоятся переговоры Путина и Лукашенко. Будет продолжено обсуждение тех тем, которые было на повестке дня встречи, которая была несколькими днями ранее в Москве", - сказал Песков.



