Путин и Лукашенко продолжат обсуждение спорных вопросов - Песков
13:00 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 29 декабря в Москве продолжат обсуждение спорных вопросов в отношениях двух стран. Об этом заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Завтра по договоренности двух президентов в Москву приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко, завтра же состоятся переговоры Путина и Лукашенко. Будет продолжено обсуждение тех тем, которые было на повестке дня встречи, которая была несколькими днями ранее в Москве", - сказал Песков.
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