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США выводом войск из Сирии хотят переложить ответственность на коалицию - Лавров

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13:05 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон хочет выводом войск из Сирии переложить ответственность за ситуацию на партнеров по международной коалиции. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

"Судя по всему, Вашингтон хочет переложить ответственность на своих партнеров по коалиции. На земле это также нелегитимно находящиеся там военнослужащие Франции, Великобритании, Германии, и, конечно же, есть и ВВС коалиции. И есть союзники в регионе, на которых хотят переложить дополнительное финансовое бремя", - подчеркнул Лавров.

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