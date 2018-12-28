В результате сотрудничества Киева с МВФ вырос внешний долг Украины - эксперт
13:20 28.12.2018 Источник: REGNUM
В результате сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ) внешний долг Украины вырос на $13 млрд. Об этом 27 декабря в эфире телеканала Newsone заявил украинский эксперт Виктор Скаршевский.
По его словам, предполагалось, что сотрудничество с МВФ должно привести к сокращению объема госдолга.
«Внешний долг Украины должен был сократиться. Но за это время долг только вырос на $13 млрд», — отметил Скаршевский, добавив, что за время сотрудничества с МВФ украинское государство выплатило $3 млрд лишь только процентов по долгу.
Как сообщалось ранее, 26 декабря стало известно, что в ноябре 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 0,6% по сравнению с октябрем и составил $74,76 млрд. ИА REGNUM
Новости
- 14:00 28.12.2018
- Программу по созданию РК "Авангард" могли свернуть четыре года назад
- 13:32 28.12.2018
- Путин подписал закон об изолированном содержании террористов в тюрьмах
- 13:05 28.12.2018
- США выводом войск из Сирии хотят переложить ответственность на коалицию - Лавров
- 13:00 28.12.2018
- Путин и Лукашенко продолжат обсуждение спорных вопросов - Песков
- 12:32 28.12.2018
- Путин подписал закон, предусматривающий наказание за вовлечение детей в несанкционированные акции
- 12:20 28.12.2018
- В США произошло масштабное отключение интернета
- 12:05 28.12.2018
- В Финляндии по запросу США задержали россиянку
- 12:00 28.12.2018
- Сирийские курды обратились к Дамаску за помощью для защиты от Турции
- 11:32 28.12.2018
- Подавляющее большинство россиян выступает против передачи островов Японии - опрос
- 11:20 28.12.2018
- СБУ засекретила данные о проверке украинских госслужащих на наличие родственников-россиян
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать