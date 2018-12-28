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В результате сотрудничества Киева с МВФ вырос внешний долг Украины - эксперт

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13:20 28.12.2018 Источник: REGNUM

В результате сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ) внешний долг Украины вырос на $13 млрд. Об этом 27 декабря в эфире телеканала Newsone заявил украинский эксперт Виктор Скаршевский.

По его словам, предполагалось, что сотрудничество с МВФ должно привести к сокращению объема госдолга.

«Внешний долг Украины должен был сократиться. Но за это время долг только вырос на $13 млрд», — отметил Скаршевский, добавив, что за время сотрудничества с МВФ украинское государство выплатило $3 млрд лишь только процентов по долгу.

Как сообщалось ранее, 26 декабря стало известно, что в ноябре 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 0,6% по сравнению с октябрем и составил $74,76 млрд.  ИА REGNUM

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