Путин подписал закон об изолированном содержании террористов в тюрьмах

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов об изолированном содержании террористов в тюрьмах. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Законы направлены на противодействие распространению экстремистской идеологии и предотвращение вербовки в ряды террористических организаций. Они предусматривают расширение перечня опасных преступлений, за совершение которых лицу, направленному решением суда в исправительное учреждение, назначается отбывание части срока наказания отдельно от других. В частности, речь идет о таких преступлениях, как террористический акт, содействие террористической деятельности, публичные призывы к ее осуществлению либо публичное оправдание и пропаганда терроризма, а также захват заложника и другие.

По действующему законодательству лицам, осужденным за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористической или экстремистской направленности, может быть назначено отбывание наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов. Согласно закону, осужденные, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии терроризма, пропаганде или распространении ими такой идеологии, направляются для отбывания наказания в исправительные учреждения, расположенные в местах, определяемых Федеральной службой исполнения наказаний. Аналогичные меры будут применяться к тем заключенным, которые в период содержания под стражей или отбывания наказания оказывают соответствующее негативное воздействие на других обвиняемых, подозреваемых и осужденных.