0
0
38
Новости

Программу по созданию РК "Авангард" могли свернуть четыре года назад

Добавить в избранное

14:00 28.12.2018 Источник: РБК

Программу по созданию ракетного комплекса «Авангард» могли свернуть четыре года назад, поскольку его разработка продвигалась тяжело, рассказал вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Еще четыре года назад на совещании верховного главнокомандующего решался вопрос, продолжать или закрывать эту работу, потому что, к сожалению, это очень сложная работа», — сообщил вице-премьер.

Борисов также рассказал, что тогда президент России задал прямой вопрос о возможности завершения работы генеральному конструктору «Авангарда». ​«И получил достаточно убедительный ответ «дайте нам еще один шанс». И этот шанс они использовали», — добавил он.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:32 28.12.2018
Путин подписал закон об изолированном содержании террористов в тюрьмах
0
84
13:20 28.12.2018
В результате сотрудничества Киева с МВФ вырос внешний долг Украины - эксперт
0
97
13:05 28.12.2018
США выводом войск из Сирии хотят переложить ответственность на коалицию - Лавров
0
121
13:00 28.12.2018
Путин и Лукашенко продолжат обсуждение спорных вопросов - Песков
0
123
12:32 28.12.2018
Путин подписал закон, предусматривающий наказание за вовлечение детей в несанкционированные акции
0
153
12:20 28.12.2018
В США произошло масштабное отключение интернета
0
189
12:05 28.12.2018
В Финляндии по запросу США задержали россиянку
0
201
12:00 28.12.2018
Сирийские курды обратились к Дамаску за помощью для защиты от Турции
0
200
11:32 28.12.2018
Подавляющее большинство россиян выступает против передачи островов Японии - опрос
0
223
11:20 28.12.2018
СБУ засекретила данные о проверке украинских госслужащих на наличие родственников-россиян
0
223

Возврат к списку