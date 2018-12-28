Программу по созданию РК "Авангард" могли свернуть четыре года назад

14:00 Источник: РБК

Программу по созданию ракетного комплекса «Авангард» могли свернуть четыре года назад, поскольку его разработка продвигалась тяжело, рассказал вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Еще четыре года назад на совещании верховного главнокомандующего решался вопрос, продолжать или закрывать эту работу, потому что, к сожалению, это очень сложная работа», — сообщил вице-премьер.

Борисов также рассказал, что тогда президент России задал прямой вопрос о возможности завершения работы генеральному конструктору «Авангарда». ​«И получил достаточно убедительный ответ «дайте нам еще один шанс». И этот шанс они использовали», — добавил он. РБК