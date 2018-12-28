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Москва и Лондон начнут в январе восстановление численности диппредставительств - посол РФ

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14:12 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Лондон достигли договоренности относительно постепенного восстановления численности диппредставительств с января 2019 года. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне, - сказал он. - Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но по крайней мере половина посольства будет восстановлена".

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