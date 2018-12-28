Москва и Лондон начнут в январе восстановление численности диппредставительств - посол РФ
14:12 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Лондон достигли договоренности относительно постепенного восстановления численности диппредставительств с января 2019 года. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне, - сказал он. - Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но по крайней мере половина посольства будет восстановлена".
Новости
- 15:32 28.12.2018
- Косово расширило 100-процентные пошлины на товары, поступающие из Сербии - ТВ
- 15:12 28.12.2018
- ЦБ РФ предупредил о возможном росте инфляции до 5,5% в начале 2019 года
- 15:00 28.12.2018
- Состоялся первый полет модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М
- 14:32 28.12.2018
- В Кремле не считают проверку WADA поводом для беспокойства
- 14:00 28.12.2018
- Программу по созданию РК "Авангард" могли свернуть четыре года назад
- 13:32 28.12.2018
- Путин подписал закон об изолированном содержании террористов в тюрьмах
- 13:20 28.12.2018
- В результате сотрудничества Киева с МВФ вырос внешний долг Украины - эксперт
- 13:05 28.12.2018
- США выводом войск из Сирии хотят переложить ответственность на коалицию - Лавров
- 13:00 28.12.2018
- Путин и Лукашенко продолжат обсуждение спорных вопросов - Песков
- 12:32 28.12.2018
- Путин подписал закон, предусматривающий наказание за вовлечение детей в несанкционированные акции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать