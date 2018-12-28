В Кремле не считают проверку WADA поводом для беспокойства

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле не видят повода для беспокойств в проверке WADA. Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус ранее выразил опасения из-за возможной спортивной изоляции России.

Это может произойти, если РУСАДА будет лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Ганус своими опасениями поделился в письме, которое направил в Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что это письмо получили, но поводов для беспокойства нет.

«Безусловно, видели (письмо), конечно же, мы ознакомились внимательно с этим обращением. Вместе с тем, в силу того процесса, который происходит, господин директор, к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями WADA, которые были в Москве. Он просто не знает деталей», — отметил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков подчеркнул, что сейчас взаимодействие WADA и московской лаборатории осуществляется в рабочем режиме.

До 31 декабря российская сторона должна предоставить международным экспертам доступ к своим базам данных. Говорит Москва