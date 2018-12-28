В Кремле не считают проверку WADA поводом для беспокойства
14:32 28.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Кремле не видят повода для беспокойств в проверке WADA. Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус ранее выразил опасения из-за возможной спортивной изоляции России.
Это может произойти, если РУСАДА будет лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Ганус своими опасениями поделился в письме, которое направил в Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что это письмо получили, но поводов для беспокойства нет.
«Безусловно, видели (письмо), конечно же, мы ознакомились внимательно с этим обращением. Вместе с тем, в силу того процесса, который происходит, господин директор, к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями WADA, которые были в Москве. Он просто не знает деталей», — отметил пресс-секретарь президента.
Дмитрий Песков подчеркнул, что сейчас взаимодействие WADA и московской лаборатории осуществляется в рабочем режиме.
До 31 декабря российская сторона должна предоставить международным экспертам доступ к своим базам данных. Говорит Москва
Новости
- 15:32 28.12.2018
- Косово расширило 100-процентные пошлины на товары, поступающие из Сербии - ТВ
- 15:12 28.12.2018
- ЦБ РФ предупредил о возможном росте инфляции до 5,5% в начале 2019 года
- 15:00 28.12.2018
- Состоялся первый полет модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М
- 14:12 28.12.2018
- Москва и Лондон начнут в январе восстановление численности диппредставительств - посол РФ
- 14:00 28.12.2018
- Программу по созданию РК "Авангард" могли свернуть четыре года назад
- 13:32 28.12.2018
- Путин подписал закон об изолированном содержании террористов в тюрьмах
- 13:20 28.12.2018
- В результате сотрудничества Киева с МВФ вырос внешний долг Украины - эксперт
- 13:05 28.12.2018
- США выводом войск из Сирии хотят переложить ответственность на коалицию - Лавров
- 13:00 28.12.2018
- Путин и Лукашенко продолжат обсуждение спорных вопросов - Песков
- 12:32 28.12.2018
- Путин подписал закон, предусматривающий наказание за вовлечение детей в несанкционированные акции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать