Состоялся первый полет модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М
15:00 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый полет новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М длился 37 минут. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ПАО "Туполев".
"28 декабря 2018 года на аэродроме КАЗ имени С. П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев" состоялся первый полет глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М", - подтвердили в пресс-службе
Там уточнили, что "самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно- испытательной и доводочной базы Олега Петунина". "Полет проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут", - сказали в "Туполеве".
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