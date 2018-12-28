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Косово расширило 100-процентные пошлины на товары, поступающие из Сербии - ТВ

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15:32 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Непризнанное Косово расширило 100-процентные пошлины на все мировые бренды, поступающие из Центральной Сербии. Об этом сообщило в пятницу национальное телевидение страны РТС.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании правительства было принято решение расширить 100-процентные пошлины на все товары, поступающие с территории Центральной Сербии, в том числе и несербского производства.

Косово 21 ноября ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. 

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