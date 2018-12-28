Задержанных украинских моряков в Кремле не считают военнопленными

16:12

В Кремле не считают задержанных украинских моряков военнопленными. Такого статуса для своих доверителей намерен добиваться один из адвокатов по делу о нарушении российской госграницы.

Украинские моряки, задержанные после провокации в Керченском проливе, не являются военнопленными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идёт о фигурантах уголовного дела.

— Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идёт следствие (...) Но я не могу согласиться с тем, что речь идёт о военнопленных, — добавил он. — Никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет. Life.ru