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Задержанных украинских моряков в Кремле не считают военнопленными

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16:12 28.12.2018

В Кремле не считают задержанных украинских моряков военнопленными. Такого статуса для своих доверителей намерен добиваться один из адвокатов по делу о нарушении российской госграницы.

Украинские моряки, задержанные после провокации в Керченском проливе, не являются военнопленными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идёт о фигурантах уголовного дела.

— Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идёт следствие (...) Но я не могу согласиться с тем, что речь идёт о военнопленных, — добавил он. — Никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет.  Life.ru

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