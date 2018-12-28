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Российское вино предложили причислить к продуктам питания

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16:32 28.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Общественной палате предложили причислить российское вино к продуктам питания. Член комиссии ОП по безопасности Иван Абажер считает, что вина отечественного производства нужно перестать считать алкоголем.

«Вино в нашей стране считается алкогольной продукции наравне с другими крепкими напитками, поэтому попадает под жёсткое лицензирование. Мы считаем, что вино нужно позиционировать не как алкогольную, а как винодельческую продукцию, как продукт питания, и вывести его из-под контроля Росалкогольрегулирования», — заявил общественник ( цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что Общественная палата направит руководству Госдумы обращение с просьбой приостановить рассмотрение законопроекта о развитии виноделия, так как документ якобы требует доработки. Говорит Москва

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