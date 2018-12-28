Украинцам покажут социальную рекламу о европейских ценностях
17:00 28.12.2018 Источник: Эхо Москвы
Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях. Видеоролики созданы министерством информационной политики. В них бытовым языком будут объяснять, что такое Европа. Отмечается, что ролики будут показывать не только в эфире украинских телеканалов, но также в Интернете и кинотеатрах. Эхо Москвы
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