США прекратят оказывать помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за мигрантов - Трамп
17:12 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты прекратят оказывать финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу в связи с тем, что власти этих стран не принимают меры по борьбе с миграционным кризисом. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в пятницу в "Твиттере".
"Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, лишь забирают наши деньги. Говорят, что в Гондурасе создается новый "караван" [из мигрантов], и они ничего не делают. Мы будем прекращать всю помощь [оказываемую] этим трем странам, которые в течение многих лет используют США в своих интересах!" - написал глава государства.
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