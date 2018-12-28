США прекратят оказывать помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за мигрантов - Трамп

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты прекратят оказывать финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу в связи с тем, что власти этих стран не принимают меры по борьбе с миграционным кризисом. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в пятницу в "Твиттере".

"Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, лишь забирают наши деньги. Говорят, что в Гондурасе создается новый "караван" [из мигрантов], и они ничего не делают. Мы будем прекращать всю помощь [оказываемую] этим трем странам, которые в течение многих лет используют США в своих интересах!" - написал глава государства.