Умер писатель Амос Оз
17:20 28.12.2018 Источник: NEWSru.co.il
В пятницу, 28 декабря, умер Амос Оз, известный израильский прозаик и журналист, лауреат литературной премии имени Бялика (1986), премии Израиля (1998), а также множества других международных литературных премий.
Амосу Озу было 79 лет. В последние годы он страдал тяжелым заболеванием. Newsru.co.il
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