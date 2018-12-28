Умер писатель Амос Оз

17:20 Источник: NEWSru.co.il

В пятницу, 28 декабря, умер Амос Оз, известный израильский прозаик и журналист, лауреат литературной премии имени Бялика (1986), премии Израиля (1998), а также множества других международных литературных премий.

Амосу Озу было 79 лет. В последние годы он страдал тяжелым заболеванием. Newsru.co.il