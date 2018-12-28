Меркель и Макрон потребовали от РФ освободить арестованных украинских моряков

17:40 Источник: Эхо Москвы

Канцлер Германиии президент Франциипотребовали от России освободить украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе. Совместное заявление опубликовано на сайте немецкого правительства. Меркель и Макрона беспокоит ситуация с правами человека в Крыму, применение Россией военной силы в Керченском проливе, а также злоупотребление контролем в Азовском море, — подчеркивается в совместном заявлении.