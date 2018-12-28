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Новости

Меркель и Макрон потребовали от РФ освободить арестованных украинских моряков

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17:40 28.12.2018 Источник: Эхо Москвы

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе. Совместное заявление опубликовано на сайте немецкого правительства. Меркель и Макрона беспокоит ситуация с правами человека в Крыму, применение Россией военной силы в Керченском проливе, а также злоупотребление контролем в Азовском море, — подчеркивается в совместном заявлении.

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