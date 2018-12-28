Питерским метростроителям обещали погасить долги по зарплате

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочим подрядных организаций компании "Метрострой", которая занимается строительством метрополитена в Санкт-Петербурге, выплатят 153 млн рублей до января 2019 года, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко на совещании в офисе компании "Метрострой".

В среду, 26 декабря, 30 строителей станции метро "Театральная" отказались подняться из шахты и объявили голодовку, протестуя против невыплаты зарплаты с сентября 2018 года. В тот же день, после встречи протестующих с вице- губернатором, акция протеста была прекращена.

"Сумма, которая подлежит выплате сотрудникам подрядных организаций "Метростроя", составляет 153 млн рублей, это работники, дела которых рассматривались в комиссии по трудовым спорам <…> 153 млн, как я вам сказал, начинают перечислять вам на карточки. Значит, вы деньги начнете получать вечером, кто-то в воскресенье, кто-то 1-го числа, как банки будут работать", - сказал Бондаренко.