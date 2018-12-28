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МВД России проверит информацию об охоте на медведя губернатора Иркутской области

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19:50 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство МВД РФ поручило провести проверку после опубликованного видео, где видно, как губернатор Иркутской области Сергей Левченко охотится на медведя.

"Руководством МВД России дано поручение начальнику ГУ МВД России по Иркутской области провести проверку опубликованных в СМИ материалов о незаконной охоте на медведя, имевшей место на территории региона", - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

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