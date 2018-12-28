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Украина сняла запрет на въезд мужчин из России

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20:10 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина сняла запрет на въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, при этом пограничники продолжают проверять их в усиленном режиме. Об этом в пятницу в комментарии украинскому изданию "Гордон" сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян.

"Особое внимание мы уделяем въезжающим на Украину гражданам 70 стран из перечня миграционного риска. Россия тут на первом месте. Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну, - сказал он.

Слободян подчеркнул, что россиянам, помимо загранпаспорта, для пересечения российско-украинской границы могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита на Украину.

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