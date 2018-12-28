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Британский МИД: Никакие новые договоренности с РФ согласованы не были

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20:40 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания не достигала договоренностей с российской стороной о восстановлении численности персонала посольств, сокращенных после инцидента с отравлением в Солсбери. Об этом сообщил в пятницу представитель МИД Соединенного Королевства, текст заявления которого был получен в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

"У нас был непрерывный диалог с Россией по поводу дипломатических виз еще до событий в Солсбери. Мы регулярно обмениваемся визами для дипломатического персонала и не будем комментировать отдельные случаи. Никакие новые договоренностисогласованы не были", - заявил сотрудник Форин оффиса.

По его словам, никаких изменений в позиции официального Лондона "относительно российского дипломатического присутствия в Великобритании не произошло, включая меры, принятые после Солсбери".

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