Британский МИД: Никакие новые договоренности с РФ согласованы не были
20:40 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания не достигала договоренностей с российской стороной о восстановлении численности персонала посольств, сокращенных после инцидента с отравлением в Солсбери. Об этом сообщил в пятницу представитель МИД Соединенного Королевства, текст заявления которого был получен в ответ на соответствующий запрос ТАСС.
"У нас был непрерывный диалог с Россией по поводу дипломатических виз еще до событий в Солсбери. Мы регулярно обмениваемся визами для дипломатического персонала и не будем комментировать отдельные случаи. Никакие новые договоренностисогласованы не были", - заявил сотрудник Форин оффиса.
По его словам, никаких изменений в позиции официального Лондона "относительно российского дипломатического присутствия в Великобритании не произошло, включая меры, принятые после Солсбери".
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