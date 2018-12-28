У Египетских пирамид взорвали автобус с туристами из Вьетнама

21:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два туриста из Вьетнама погибли, еще 10 пострадали в результате теракта в автобусе в Каире. Об этом сообщило в пятницу МВД Египта.

По уточненной информации ведомства, "в момент движения автобуса по одной из автотрасс недалеко от пирамид Гизы в египетской столице сработало самодельное взрывное устройство, заложенное у заграждения рядом с дорогой".

Пострадали также двое египтян - водитель и представитель турфирмы. Ранее МВД сообщал о двух пострадавших китайских туристах.