Украинские пограничники: Ограничение на въезд мужчин их РФ остается в силе
21:45 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ограничение въезда на Украину мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет сохраняется, несмотря на окончание действия военного положения в ряде областей страны. Об этом в пятницу корр. ТАСС заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.
"Ограничения действуют, как и раньше [при военном положении]. В зоне повышенного внимания пограничников - граждане стран из категории риска, в том числе и из РФ", - сказал Слободян.
Ранее в четверг украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на пограничное ведомство Украины о том, что запрет на въезд российских мужчин снят.
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