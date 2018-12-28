Синод РПЦ решил создать экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Священный синод Русской православной церкви в ходе заседания в пятницу принял решение образовать патриарший экзархат в Западной Европе и экзархат в Юго-Восточной Азии, сообщил журналистам пресс- секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Решение Священного синода - образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже", - процитировал он решение Синода.

"В связи со значительными успехами миссии РПЦ в странах Юго-Восточной Азии <...> был образован патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре", - сказал Волков.