0
0
124
Новости

Синод РПЦ решил создать экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии

Добавить в избранное

22:15 28.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Священный синод Русской православной церкви в ходе заседания в пятницу принял решение образовать патриарший экзархат в Западной Европе и экзархат в Юго-Восточной Азии, сообщил журналистам пресс- секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Решение Священного синода - образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже", - процитировал он решение Синода.

"В связи со значительными успехами миссии РПЦ в странах Юго-Восточной Азии <...> был образован патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре", - сказал Волков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:00 28.12.2018
Состоялся первый полет модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М
0
72
14:00 28.12.2018
Программу по созданию РК "Авангард" могли свернуть четыре года назад
0
73
09:20 28.12.2018
В США оценили испытания "Авангарда"
0
84
13:00 27.12.2018
Турция не намерена предоставлять США возможность исследовать ЗРС С-400 - источник в МИД
0
109
12:00 27.12.2018
В РФ разработали стелс-мишень, имитирующую крылатую ракету
0
116
17:00 26.12.2018
Удары Израиля по Сирии создали угрозу пассажирским самолетам - МО РФ
0
133
15:15 26.12.2018
Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
0
147
14:12 26.12.2018
Проведен успешный пуск комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком - Кремль
0
148
13:05 26.12.2018
Эксперт рассказал, какие стратегические системы оружия США стягивает к границам РФ
0
163
09:05 26.12.2018
ПВО Сирии удалось отразить атаку израильских ВВС - СМИ
0
173

Возврат к списку